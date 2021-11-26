Петербуржцы не пойдут в "дворник-шеринг" из-за недоверия к Смольному

Смольный решился на эксперимент, который получил название "дворник-шеринг". Чиновники предполагают, что горожане заменят собой отсутствующих дворников и за весьма скромную оплату займутся уборкой снега.

В интервью изданию "Петербург Ньюс" координатор движения "Красивый Петербург" Красимир Врански высказал мнение, что и эту инициативу вряд ли удастся реализовать из-за слабой компетенции городской администрации. Петербуржцам предлагают за день работы по 1000 рублей. Как отмечает Врански подобная идея не нова, а практика уже применяется в Канаде и США. Там частные лица могут заключить контракт с местной властью на расчистку улиц. Однако в случае с Петербургом общественный активист обозначил проблему доверия к местной власти.

Координатор "Красивого Петербурга" считает, что без этого доверия инициатива нереализуема. Кроме того, в условиях нехватки дворников и техники люди и так вынуждены браться за лопаты.

Врански отметил, что принимал участие в расчистке улиц от снега и сам. Это было зимой 2018-2019 года, и с тех пор, по признанию активиста, для властей Петербурга мало что изменилось. Зима для них всегда "полная неожиданность".

Сообщалось, что коммунальный эксперимент Смольного "дворник-шеринг" иронично осветил в своей программе известный российский телеведущий Иван Ургант.