Антиэффективные меры: Петербург снова накрыло волной новых заболеваний COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксировали новые случаи заражения вирусом. Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается одной из самых неблагоприятных в стране.
Согласно официальным данным Смольного, в мобилизованные для приема "ковид"-пациентов стационары Петербурга поступили еще 384 человека. На сегодняшний день в реанимациях в тяжелом состоянии из-за вируса и пневмоний находятся 595 горожан, из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ.
В Смольном по-прежнему уделяют недостаточно внимания вопросу стимулирования вакцинации населения, однако рассчитывают на достижение высокого показателя коллективного иммунитета, около 80% жителей, к середине января 2022 года.
"Мы приближаемся к коллективному иммунитету — это 80% привитых жителей", — сделал заявление губернатор Александр Беглов в рамках эфира для телеканала "78".
За последние сутки, согласно официальным данным сайта администрации Санкт-Петербурга, первично вакцинировались 12 978 петербуржцев, завершили цикл — 19 031.
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