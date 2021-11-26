Александр Беглов дал "добро" на повышение цен за проезд в транспорте

Администрация Смольного анонсировала повышение тарифов за проезд в общественном транспорте.

На фоне жалоб горожан и туристов на качество предоставляемых услуг губернатор Петербурга Александр Беглов не считает проблемой резкое увеличение стоимости проезда в метрополитене.

На текущий момент цена за один проезд в Петербурге в разы выше, чем в Москве. Фактически петербуржцам дешевле ездить в столичном метро, чем в родном городе.

Отмечается, что рост цен за проезд коснется только разовых поездок. Жетон будет стоить 65 руб., наземный транспорт — 60 руб. Изменится и цена поездок по "Подорожнику": проезд в одну сторону будет стоить 45 руб., а в наземном транспорте — 40 руб. Это повышение администрация Смольного завуалировала названием "гостевой тариф".

"Можно сказать, что это "гостевой тариф". Доля таких поездок в общественном транспорте Петербурга не превышает 15%. Им пользуются порядка 10% пассажиров", — сказал глава города в эфире телеканала "78".

Причем петербуржцы "дискриминированы" не только разными тарифами, но и качеством услуг. Парк метрополитена Петербурга состоит из устаревших составов, кроме "зеленой ветки". А в Москве практически на всех ветках курсируют новые составы с электронным табло. Вагоны столичного метро максимально шумоизолированы, в отличие от "скрипов и стонов" петербургской подземки.

Беглов ранее отрапортовал, что до конца 2024 года в городе будет сдано в эксплуатацию три новых станций. Хотя первоначальные планы включали строительство семи станций. В планах Смольного — обновить парк составов. Беглов обратился в Москву с просьбой о выделении более 300 млрд руб. на эти цели. Учитывая, что средства будут выделены на кредитной основе, долговая нагрузка на бюджет города увеличится.