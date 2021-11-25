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В школе №575 к работе в столовой допустили больного сотрудника — Роспотребнадзор
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  • Опубликована сегодня в 14:34

В школе №575 к работе в столовой допустили больного сотрудника — Роспотребнадзор

Петербургский Роспотребнадзор провёл инспекцию в школе № 575 Приморского района. Ранее после обеда в образовательном учреждении у пятерых школьников обнаружили острую кишечную инфекцию. Поставками питания в школу занимается "Фирма Флоридан".

По данным специалистов, распространение инфекции могло начаться с одного из заболевших сотрудников пищеблока. Сейчас его отстранили от работы. Находился ли он в штате "Флоридана" или был сотрудником образовательного учреждения, пока неясно.

Также инспекторы надзорного ведомства выявили нарушение в технологии приготовления продуктов. Этот факт дискредитирует поставщика, но представитель "Флоридана" ситуацию не прокомментировал. По факту выявленных нарушений составлены протоколы.

Ситуация с соцпитанием в Петербурге остается сложной. Данную сферу называют самой картелизированной в городе. О крупных махинациях с участием петербургских чиновников говорил и бывший глава Управления соцпитания Алексей Барабанщиков.

Позже его уволили с должности в УСП и попытались вменить уголовную статью. Сейчас он находится в СИЗО. Не исключено, что причина дела "Барабанщикова" кроется в нежелании губернатора Александра Беглова улучшать сферу соцпитания.

Журналисты считают, что к произошедшему может иметь отношение и компания "Флоридан", где ранее работала жена помощника губернатора Инесса Захватова.

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