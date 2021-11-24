На улицы Северной столицы вышло почти в два раза меньше техники, чем сообщил Комблаг

Петербургский комитет по благоустройству опубликовал недостоверную информацию о количестве техники, вышедшей на улицы города после снегопада, который случился в ночь с 23 на 24 ноября. На самом деле машин оказалось почти в два раза меньше, чем было озвучено Комблагом, считают журналисты.
На официальном портале петербургской администрации говорится, что комитет заранее знал о приближающемся снегопаде. Именно поэтому город якобы смог подготовиться к погодному явлению.
"На ночную уборку городских улиц была выведена 801 единица техники, тротуары чистили и подметали 452 работника ручного труда", — уточняется на портале.
Однако в СМИ начали появляться сообщения о неудовлетворительной подготовке города к уборке снега. Проверить, качественно ли была проведена предварительная работа перед снегопадом, удалось благодаря порталу, на котором можно отслеживать движение спецтехники в онлайн режиме.
Журналисты ИА DixiNews проверили цифры, озвученные комитетом по благоустройству. Так, корреспонденты сложили число единиц техники, работавшей в 18 районах Петербурга с 10:34 утра до 11:10. Итоговая сумма составила 474.
Это означает, что комитет по благоустройству, озвучивший цифру 800, видимо, завысил реальное количество техники почти в два раза. Такой итог объясняет число сообщений о неудовлетворительной уборке снега в Северной столице.
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