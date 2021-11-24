Ростовская область остаётся лидером в сфере АПК

Хлеборобы Ростовской области поставили очередной рекорд: урожай ранних зерновых вырос в этом году на 8%. Да и в целом Ростовская область пока лидирует в сфере АПК, радуя быстрыми темпами по производству сельхозпродукции.

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника сельского хозяйства, такого прогресса в отрасли удалось достичь в том числе за счёт системной господдержки, которую получают донские хозяйства. Деньги выделяются из бюджета как на покупку сырья и материалов, так и на реализацию инвестпроектов.

"Ежегодно благодаря господдержке парк донской сельхозтехники пополняется на 1000 тракторов и 500 комбайнов. Кроме того, за три года из областного бюджета дополнительно направим 1 млрд рублей на мероприятия по повышению плодородия почв", — заявил губернатор.

Стоит отметить, что оживление наблюдается и в животноводстве, при господдержке удалось модернизировать 17 молочных ферм и закупить более трёх тысяч голов крупного рогатого скота. Также возрождается местное птицеводство.

АПК на Дону готов к новым рекордам, и с этой целью в регионе происходит масштабная модернизация. К примеру, в этом году был дан старт двум проектам по строительству маслоэкстракционных заводов, инвестиции в регион при этом составят порядка 7 млрд рублей.

Губернатор поблагодарил сельских жителей за их важный труд: