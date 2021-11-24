Рестораторы Петербурга поставили Беглову ультиматум из-за COVID-ограничений

Петербургские рестораторы потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Представители данного бизнеса подготовили обращение, пригрозив главе города последствиями на федеральном уровне, передает "Деловой Петербург".

Накануне бизнесмены собрали подписи. Петиция, в которой расписались более 50 петербургских заведений общепита разного формата, готова для отправки в Смольный. В письме сказано, что малый и средний бизнес терпит убытки, и если Беглов не даст объяснение своим действиям, то инициативная группа намерена обратиться к федеральному центру.

Власти Петербурга ввели запрет на работу общепита в ночное время. С 1 декабря начинают действовать QR-коды на посещение баров, кафе и ресторанов. Экспертное сообщество не согласно с такими мерами и считает требования избыточными. Большинство предпринимателей уже следует антиковидным ограничениям. В их число входит соблюдение масочного режима, а также вакцинация более 80% подчинённых, пишет InfoNeva.