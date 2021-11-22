Около 850 тысяч гостей посетили "Розу Хутор" в летнем сезоне 2021 года

В 2021 году летний сезон на курорте "Роза Хутор" длился с 1 мая по 8 ноября. За это время курорт посетили около 850 тыс. гостей, тогда как в прошлом году с июня по 15 ноября эта цифра составляла 800 тыс.

"Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадёживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — отметил генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.

В этом летнем сезоне курорт предлагал гостям широкий набор активностей для взрослых и детей.

В приоритете по-прежнему развитие природного туризма в горах.

Отдыхающие могли исследовать 100 км пеших троп и новых маршрутов, организованных совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался парк водопадов "Менделиха", который включает и самый высокий в окрестностях Сочи водопад "Золотой" (77 метров). Среди пеших маршрутов с гидами наибольшей популярностью пользовался "Харгинский лес" (всего действовало восемь маршрутов). Его протяженность составляет 14 км — это около шести часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папоротников с человеческий рост и необъятных буков.

Помимо походов, гости могли кататься по окрестностям курорта на велосипедах. Для этого расширили сеть из 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.

Курорт "Роза Хутор" продолжает развивать развлекательно-познавательные программы для детей.

Детская Горная академия в игровой форме обучает юных туристов поведению в горах. Также в этом сезоне она впервые предложила уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Розе Хутор" и насчитывающих 256 видов птиц.

Для любителей спорта в прошедшем летнем сезоне на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в РФ высокогорная сап-серф станция . Она разместилась в уникальном комплексе "Роза Вейк Парк".

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" в этом сезоне предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.

Из аттракционов курорта, наиболее востребованных у туристов, стал родельбан. На нём прокатились 20% гостей курорта. В августе на "Розе Хутор" появился ещё один захватывающий дух аттракцион — подвесной "стеклянный" мост протяжённостью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями. Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря.

На нём прокатились 20% гостей курорта. В августе на "Розе Хутор" появился ещё один захватывающий дух аттракцион — с абсолютно прозрачными ступенями. Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов этнографического комплекса "Моя Россия". В прошедшем сезоне более тысячи человек ежедневно посещали этнопарк, демонстрирующий культурное и архитектурное многообразие страны.

На летний сезон 2022 года курорт уже определил для себя главное направление.

"Сегодня у нас в стадии завершения дополнительная сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов будут расположены благоустроенные кемпинги. В следующем году один такой лагерь уже сможет принять первых гостей. По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах рядом с природными достопримечательностями. Это некапитальные строения для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность их круглогодичного использования. Реализация проекта потребует от трёх до пяти лет. Мы планируем продвижение от лагеря к лагерю, а не одномоментное возведение всех кемпингов. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте "Роза Хутор", - сказал Александр Белокобыльский.

Ожидается, что зимний сезон 2021/22 года стартует на "Розе Хутор" 17 декабря.