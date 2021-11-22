Около 850 тысяч гостей посетили "Розу Хутор" в летнем сезоне 2021 года

В 2021 году летний сезон на курорте "Роза Хутор" длился с 1 мая по 8 ноября. За это время курорт посетили около 850 тыс. гостей, тогда как в прошлом году с июня по 15 ноября эта цифра составляла 800 тыс.
"Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадёживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — отметил генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.
В этом летнем сезоне курорт предлагал гостям широкий набор активностей для взрослых и детей.
- В приоритете по-прежнему развитие природного туризма в горах.
Отдыхающие могли исследовать 100 км пеших троп и новых маршрутов, организованных совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался парк водопадов "Менделиха", который включает и самый высокий в окрестностях Сочи водопад "Золотой" (77 метров). Среди пеших маршрутов с гидами наибольшей популярностью пользовался "Харгинский лес" (всего действовало восемь маршрутов). Его протяженность составляет 14 км — это около шести часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папоротников с человеческий рост и необъятных буков.
Помимо походов, гости могли кататься по окрестностям курорта на велосипедах. Для этого расширили сеть из 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.
- Курорт "Роза Хутор" продолжает развивать развлекательно-познавательные программы для детей.
Детская Горная академия в игровой форме обучает юных туристов поведению в горах. Также в этом сезоне она впервые предложила уникальный практикум в сфере орнитологии "Тайная жизнь птиц", направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на "Розе Хутор" и насчитывающих 256 видов птиц.
- Для любителей спорта в прошедшем летнем сезоне на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в РФ высокогорная сап-серф станция. Она разместилась в уникальном комплексе "Роза Вейк Парк".
- Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" в этом сезоне предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке.
- Из аттракционов курорта, наиболее востребованных у туристов, стал родельбан. На нём прокатились 20% гостей курорта. В августе на "Розе Хутор" появился ещё один захватывающий дух аттракцион — подвесной "стеклянный" мост протяжённостью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями. Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря.
- На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов этнографического комплекса "Моя Россия". В прошедшем сезоне более тысячи человек ежедневно посещали этнопарк, демонстрирующий культурное и архитектурное многообразие страны.
На летний сезон 2022 года курорт уже определил для себя главное направление.
"Сегодня у нас в стадии завершения дополнительная сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов будут расположены благоустроенные кемпинги. В следующем году один такой лагерь уже сможет принять первых гостей. По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах рядом с природными достопримечательностями. Это некапитальные строения для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность их круглогодичного использования. Реализация проекта потребует от трёх до пяти лет. Мы планируем продвижение от лагеря к лагерю, а не одномоментное возведение всех кемпингов. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте "Роза Хутор", - сказал Александр Белокобыльский.
Ожидается, что зимний сезон 2021/22 года стартует на "Розе Хутор" 17 декабря.
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