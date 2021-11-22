В школе №575 произошло возможное массовое отравление школьников

Сразу нескольким ученикам школы №575 Приморского района стало плохо 19 ноября. По сообщениям родителей, у детей проявились признаки отравления.

"Вызвала врачей в полшестого, ребёнок лежит никакой. Глаза закрыл, температура высокая, жалуется на живот", — рассказала мама одного из пострадавших младшеклассников.

По словам женщины, медики забрали ребенка в больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

Ещё несколько родителей пожаловались на рвоту у детей и другие симптомы. После инцидента в соцсети "ВКонтакте" в чате школы №575 Приморского района опубликовали сообщение, в котором попросили родителей, чьим детям стало плохо после школьной еды, написать классным руководителям.

"Директор в курсе ситуации, много жалоб на самочувствие детей", — говорилось в сообщении.

В школе №575 Приморского района организацией питания занимается "Фирма Флоридан". Примечательно, что этот же поставщик сотрудничает с гимназией №85 Петроградского района, где в прошлом месяце ученикам тоже пришлось обращаться за медпомощью после еды в школьной столовой. После инцидента в гимназии организовали проверку, которая выявила серьезные нарушения требований СанПиН.

Стоит отметить, что в прошлом году на поставку школьных обедов в школы Приморского района претендовал городской комбинат, однако торги были аннулированы, после чего Смольный провел их заново, и тендеры получила "Фирма Флоридан". С началом учебного года резко возросло недовольство родителей качеством питания в местных школах. Сейчас сразу в нескольких учебных учреждениях, с которыми сотрудничает поставщик, проводятся проверки.

Информация о жалобах родителей и проверках в отношении "Фирмы Флоридан" может говорить о том, что у комбината начались сложности с исполнением госконтрактов в Приморском районе.

Недавно в Петербурге уволили и заключили под арест главу УСП Петербурга Алексея Барабанщикова, который активно работал над улучшением качества школьных обедов. Журналисты связывают уголовное преследование в отношении бывшего чиновника с его профессиональной деятельностью. Правоохранительные органы пришли к нему с обыском после публикации интервью, в котором Барабанщиков открыто критиковал городские власти и указывал на коррумпированность районных администраций.

В СМИ отмечают, что ранее в "Фирме Флоридан" работали люди из окружения губернатора Петербурга, а именно — Инесса Захватова, жена одного из помощников Беглова Игоря Захватова. При этом Игорь Захватов приходится старшим сыном бывшему члену президиума петербургского отделения "Единой России" и близкого друга губернатора.