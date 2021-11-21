Смольный напугало раскрытие коррупционных схем Барабанщиковым

Бывшего главу УСП Алексея Барабанщикова заключили под стражу на два месяца. Чиновник пытался реформировать сферу соцпитания и рассказывать правду о махинациях поставщиков в этой сфере. Теперь его подозревают по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного вреда".

Пока Барабанщиков был в должности, ему удалось сделать электронные аукционы более открытыми. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова он инициировал укрупнение лотов, а также предложил, чтобы все тендеры проводились комитетом по госзаказу. Эта идея не получила одобрения у ряда частных комбинатов и районных чиновников, которые долгие годы пользовались положением и богатели за счет коррупции.

По оценкам ряда СМИ и экспертов, сейчас правительство Санкт-Петербурга пытается избавиться от экс-главы УСП за попытки раскрыть неугодную Смольному правду. Общественность уверена, что чиновники пытаются обезопасить Беглова, который в своё время самолично дал распоряжение укрупнить лоты. В доказательство этому предположению можно привести документы, обнародованные в открытом доступе.

К уголовному делу также могли приложить руку частные комбинаты питания и коррумпированные чиновники, которым Барабанщиков тоже стал создавать определенные трудности на пути к незаконному обогащению.

Учитывая данные факторы, ответственность за кризисную ситуацию на рынке соцпитания скорее должен нести не бывший глава УСП, а Беглов, который самостоятельно руководил Барабанщиковым и был в курсе всего происходящего, а также его ближайшее окружение.