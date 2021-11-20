Общественность выступит против строительства зоопарка в "Горской" — эксперт

Зоозащитница от общественной организации "Голоса за животных" Оксана Данилова поделилась с журналистами РИА "Новый день" мнением о возможном строительстве зоопарка и дельфинария в "Горской". Она уверена, что жёстокое обращение с животными может вызвать протестные настроения.

Компания "УК "Лидер" планирует реализовать новый инвестпроект по возведению туристического кластера. Проект предполагает строительство гостиниц, зон для отдыха, а также зоопарка с дельфинарием. Данилова отметила, что в городе найдётся много людей, включая бизнесменов и политиков, которые не поддержат этот проект, предполагающих заточение животных в клетки. Это негуманно, а в развитых странах давно сформировался тренд на обеспечение зверям вольготных условий для обитания.

"Петиции конечно же будут. И будут обращения не только от организаций и жителей города, но и от депутатов", — отметила зоозащитница.

То же самое можно сказать о дельфинарии: эксперт напомнила, как горожане массово подписывали петицию о запрете возведения нового дельфинария вместо старого. К тому же, в Госдуме сейчас рассматривают законопроект о запрете отлова китообразных для подобных предприятий.

"Если инвесторы вообще смотрят в будущее, то они должны понимать, что пока они построят этот дельфинарий, у нас уже будет принят законопроект о запрете отлова морских млекопитающих. Этот законопроект соответствует мнению общества, общество созрело до того, чтобы не посещать дельфинарии, они понимают, что это жестоко. Даже если дельфинарий будет построен вдруг, то он не окупится, потому что люди будут понимать, что они спонсируют своим билетом жестокий отлов животных", — сообщила эксперт.

По мнению Даниловой, общественность не станет молчать и выступит против проекта. При этом поддержка будет как со стороны простых петербуржцев, так и политиков, бизнесменов.