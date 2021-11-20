Госпитализация потребовалась нескольким ученикам петербургской школы №575 из-за отравления

В Санкт-Петербурге вновь появились сообщения о массовом отравлении школьников. На этот раз речь идёт об учениках среднего общеобразовательного учреждения №575, где за поставку продуктов в школьную столовую отвечает "Фирма Флоридан".

Волна публикаций о жалобах учеников на плохое самочувствие после питания в школе уже не раз поднималась нынешней осенью в петербургской прессе и социальных сетях. Теперь "Фонтанка" узнала о новом крупном отравлении. Родители учеников школы №575 19 ноября сообщили в чатах о жалобах детей на жуткие боли в животе, рвоту, высокую температуру и другие сопутствующие сбою в работе пещеварительной системы симптомы.

"Вызвала врачей в полшестого, ребёнок лежит никакой. Глаза закрыл, температура высокая, жалуется на живот", — рассказала в комментарии изданию мама ученика 2 "А" класса школы №575.

Многие из законных представителей школьников отмечают, что ждать приезда бригады неотложной помощи пришлось очень долго. По их словам, задержка связана с большим числом вызовов, о которых им сообщили службы скорой.

Что именно в очередной раз спровоцировало детское отравление, пока доподлинно не ясно. Однако месяц назад было зафиксировано плохое самочувствие у нескольких учеников гимназии №85 Петроградского района Петербурга. За питание там также отвечает "Фирма Флоридан". Организованные после жалоб родителей проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Примечательным является и тот факт, что изначально фирма не должна была выиграть тендер на поставку продуктов в местные школы. В прошлом году претендентом на организацию питания школьников Приморского района был городской комбинат, однако УФАС закрыло торги. Тогда у Смольного появилась возможность провести их заново, в ходе чего госконтракт попал в руки руководства "Фирмы Флоридан".

Параллельно с появившимися в Сети сообщениями о плохом самочувствии детей в Северной столице продолжается расследование уголовного дела, инициированного в отношении бывшего главы Управления социального питания (УСП) Алексея Барабанщикова. Его сняли с должности вскоре после публикации разгромного для петербургского губернатора Александра Беглова интервью. В нём экс-чиновник указывал на ряд проблем во вверенной ему отрасли и отсутствие реакции на них у Смольного. Предположительно, что категоричная позиция Барабанщикова не понравилась местным администрациям, которых заподозрили в коррумпированности.

Победа именно "Фирма Флоридан" на торгах также может иметь под собой вполне реальные обоснования. Ранее в организации высокую должность занимала супруга одного из помощников Беглова Игоря Захватова. Последний является старшим сыном члена президиума петербургского отделения "Единой России" и давнего товарища губернатора Северной Столицы.