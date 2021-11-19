Ростовская область — один из популярных маршрутов для россиян

Пандемия коронавируса заставила весь мир жить иначе, наложены ограничения даже на передвижения. Хоть границы уже открыты для туристов, но всё же страх заболеть в чужой стране остаётся, поэтому внутренний туризм сейчас на пике своей популярности. И одним из самых популярных маршрутов остаётся Ростовская область.

На Дону в последнее время идёт активное развитие туриндустрии. Появляется новая инфраструктура, которая стимулирует развитие смежных отраслей, что, соответственно, приводит к росту турпотока. Свидетельством тому служит тот факт, что в самый разгар пандемии, летом 2020 года, Ростовская область смогла всё же привлечь россиян из других городов — рост турпотока составил 30% по сравнению с 2019 годом. А этим летом Ростовская область лидировала по количеству отдыхающих.

"Нам есть что показать, природа, натуральная и вкусная еда, богатейшие традиции и культура, донское хлебосольное гостеприимство — то, что выгодно отличает нашу землю от других. Турбизнес на Дону может рассчитывать на поддержку областной власти, начиная от помощи в оформлении господдержки, в прочих бюрократических вопросах и заканчивая самой финансовой помощью", — рассказал губернатор области Василий Голубев.

Доходы от туризма также существенно пополняют бюджет региона, но для активного развития отрасли необходимо уделять внимание и имиджевой составляющей, чтобы регион был привлекательным туристическим центром. Идёт активная работа в соцсетях, внедрён бренд "Вольный Дон", работает портал Visitdon.ru, где можно найти туры по Ростовской области. Регион рекламирует себя разными путями, в том числе логотип бренда "Вольный Дон" появился на борту самолёта "Дон" авиакомпании "Азимут".

Блогеры все чаще пишут о привлекательности региона, об уникальной природе, национальной кухне, достопримечательностях. А недавно станица Старочеркасская была признана самым красивым местом в России.