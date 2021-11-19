Бизнесмен Пригожин: патриоты будут преданы России в любой партии

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ предпринимателя Евгения Пригожина на запрос издания "КоммерсантЪ" о выходе из петербургского отделения партии "Родина" ряда её членов.
По мнению бизнесмена, основная идеология партии состоит в простом принципе: каждый должен делать всё, что может для семьи, малой родины и России в целом. Он заявил, что россиянам любых профессий необходимо прославлять регионы, где они проживают, и добиваться для них лучшего. В качестве примера Пригожин привёл фильм "Время первых", где главный герой конструктор Сергей Королёв готов пойти на всё для запуска ракеты в космос.
"Как мне представляется, это и есть основа партии "Родина"", — пояснил он.
Евгений Пригожин подчеркнул, что президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, певица Татьяна Буланова, Герой России Андрей Богатов и другие бескорыстные люди боролись за ценности партии, но покинули её из-за действий руководства политсилы, занявшего место в Госдуме под эгидой ЛДПР.
Бизнесмен рассчитывает, что рядовые родинцы останутся преданы России.
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