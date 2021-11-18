Социолог Максим Шугалей о "расследовании" Bellingcat*: заказная работа ЦРУ

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), российский социолог Максим Шугалей высказался насчёт скандального "расследования" WagnerGate от британской Bellingcat* (СМИ, включённое в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Напомним, что "расследование" посвящено провалу операции ЦРУ США и СБУ Украины по захвату российских граждан в Минске.

Шугалей отметил, что иностранные спецслужбы хотели использовать россиян для провокации.

"Ввиду отсутствия каких-либо доказательств нахождения в Ливии так называемых наёмников "ЧВК Вагнера", в марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию вооружённых сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с гражданами Украины, сотрудниками СБУ. Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу "мультикам", после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить — уничтожена диверсионно-разведывательная группа "ЧВК Вагнера". Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ".

План начался сыпаться из-за того, что турецкая сторона долго тянула с перелётом. Поэтому россиян перевезли в Минск, чтобы "клиенты не разбежались". Однако вскоре белорусские спецслужбы узнали о подозрительной группе людей и задержали их, таким образом сорвав план ЦРУ.

"В настоящий момент из неё пытаются выдавить хоть какой-то дополнительный смысл и отмазать ЦРУ", — отмечает Шугалей.

Глава ФЗНЦ отметил, что британское Bellingcat* работает на ЦРУ, и своими измышлениями они должны защитить репутацию американской спецслужбы, которая провалила операцию.

* СМИ, включённое в реестр иностранных﻿ средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента)