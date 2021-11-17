Барабанщикова арестовали за выполнение поручений Беглова

В Сети появились доказательства личной вовлечённости губернатора Петербурга Александра Беглова в сферу соцпитания. Этот факт СМИ напрямую связывают с уголовным делом против бывшего главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова.

Барабанщикова задержали в рамках дела о причинении ущерба городской казне. Речь идёт о тендере на поставку питания в школы Пушкинского района. Торги прошли в прошлом году. В них участвовали "КСП Красносельского" (в совет директоров которого входит Барабанщиков) и "Столовая №14".

"КСП Красносельского" сделал ставку на качество, а "Столовая №14" — на стоимость, снизив её на 25%. Победу одержал "КСП", а разница предложений комбинатов составила 24 млн рублей. Именно такой ущерб, по мнению следствия, якобы нанёс Барабанщиков городской казне.

Контроль за проведением торгов оказывал Комитет по госзаказу. КГЗ возглавляет Александр Жемякин. Источник из его окружения рассказывает, что чиновники Смольного оказывали давление на конкурсную комиссию. Более того — именно Беглов потребовал игнорировать качественные показатели " Столовой №14" в вышеупомянутом тендере.

Теперь в Сети появились документы, доказывающие причастность губернатора к укрупнению лотов и прочим изменениям в сфере соцпитания. Такие действия губернатора ослабляют конкуренцию и создают благодатную почву для развития коррупции и картелей.

Жемякин был в курсе того, что за изменениями в сфере детского питания стоит Беглов. Об этом он рассказал на допросе по делу Барабанщикова, которого, судя по всему, просто подставили. Экс-глава УСП неоднократно высказывался за улучшение сферы соцпита. Он рассказывал о махинациях, проворачиваемых районными чиновниками, частными комбинатами, а также о других серьёзных нарушениях.

Вероятно, Смольному это не понравилось, и там решили эту "проблему". Правда, по словам источника, городские власти и правоохранители всё ещё не могут договориться.

Смольный настаивает на максимально длительном аресте бывшего функционера, а силовики не знают, как это организовать, ведь доказательств вины Барабанщикова у обвинения явно недостаточно.