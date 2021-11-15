"Незыгарь" выяснил, что к делу задержанного главы УСП Барабанщикова может быть причастен губернатор Беглов

Федеральные телеграмм-каналы опубликовали информацию о связи между главой УСП Алексеем Барабанщиковым, находящимся под следствием, и губернатором Александром Беловым. По данным авторов "Незыгарь", находящийся под следствием экс-чиновник действовал по прямому указанию главы города.

Ряд федеральных Telegram-каналов считают, что в своей работе Барабанщиков всегда следовал указаниям главы города и уже больше года не предпринимал никаких серьёзных действий на рынке социального питания. Его главной задачей был мониторинг ситуации в этой сфере.

Telegram-канал "Площадь Восстания" представил материалы, согласно которым можно отследить личное участие Беглова в управлении системой питания в регионе. Все его действия можно считать, как попытки ослабить конкуренцию на рынке. Информацию подтверждают и данные, опубликованные в Telegram-канале "Незыгарь".

"В результате разборок окружения губернатора Петербурга Беглова по разделу сферы соцспитания всплыли следы самого губернатора и начальника комитета по Государственному заказу Жемякина", — отмечает автор канала.

Источники предполагают, что губернатор Петербурга мог воздействовать на тендерную комиссию для дестабилизации экономического положения АО "КСП Красносельский". Несколько лет предприятие Барабанщикова было неконкурентоспособным, однако всё изменилось при назначении его на должность главы УСП. Это послужило стартом для масштабной реформы в системе социального питания в регионе, что и вызвало недовольство частных поставщиков, тесно взаимодействующих с Бегловым.

Отмечается, что не последнюю роль в деле сыграла и специальный представитель губернатора Маргарита Рудакова. Именно её "детищем" была система соцпитания, которую считают "прогнившей". Однако, несмотря на попытки Барабанщикова всё исправить, после его задержания Беглов может к ней вернуться.

Напомним, глава Управления социального питания Петербурга (УСП) Алексей Барабанщиков был задержан 10 ноября. Отмечается, что к произошедшему может быть причастен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уголовное дело в отношении Барабанщикова было возбуждено по итогам тендера на поставку питания в Пушкинском районе. Победителем стал АО "КСП Красносельский", в совет директоров которого входит и задержанный. Решение об избрании меры пресечения главе УСП Куйбышевский районный суд Петербурга должен огласить 15 ноября.