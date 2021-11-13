Адвокат Антон Цирит назвал причины уголовного преследования главы УСП Барабанщикова

Адвокат главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова Антон Цирит уверен, что задержание чиновника в Петербурге является политизированным.
Правоохранители вменяют Барабанщикову вину по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба". Юрист напомнил, что под следствием находится многодетный отец, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и официально трудоустроенный. Поэтому делу присвоили среднюю степень тяжести.
Как стало известно, сегодняшнее слушание по делу отложили на неопределённый срок. Прокуратуре необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства и обосновать ходатайство следователя.
"Следователь с этим согласился. Сами можете понять качество доказательств, которые предъявлены" — прокомментировал юрист.
При этом Цирит не исключает, что возбуждение уголовного дела может быть связано с неуступчивостью Барабанщикова на посту главы УСП. Его принципиальность могла быть невыгодна чиновникам Смольного.
В понедельник, 15 ноября, будет объявлена мера пресечения. Меж тем сам Алексей Барабанщиков все обвинения отрицает.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.
Трамп-младший сделал заявление после премьеры фильма Пригожина
Недавно вышедшая кинокартина бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" продолжает завоёвывать признание в Соединённых Штатах Америки, получая отклики зрителей. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обратил внимание на новый фильм.
США определяют Россию как великую державу: Евгений Пригожин ответил на вопросы The Telegraph
Британские журналисты обратились с рядом вопросов к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.