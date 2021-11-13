Адвокат Антон Цирит назвал причины уголовного преследования главы УСП Барабанщикова

Адвокат главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова Антон Цирит уверен, что задержание чиновника в Петербурге является политизированным.

Правоохранители вменяют Барабанщикову вину по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба". Юрист напомнил, что под следствием находится многодетный отец, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и официально трудоустроенный. Поэтому делу присвоили среднюю степень тяжести.

Как стало известно, сегодняшнее слушание по делу отложили на неопределённый срок. Прокуратуре необходимо время, чтобы собрать дополнительные доказательства и обосновать ходатайство следователя.

"Следователь с этим согласился. Сами можете понять качество доказательств, которые предъявлены" — прокомментировал юрист.

При этом Цирит не исключает, что возбуждение уголовного дела может быть связано с неуступчивостью Барабанщикова на посту главы УСП. Его принципиальность могла быть невыгодна чиновникам Смольного.

В понедельник, 15 ноября, будет объявлена мера пресечения. Меж тем сам Алексей Барабанщиков все обвинения отрицает.