Беглова могут привлечь в качестве свидетеля по делу экс-главы УСП Петербурга Барабанщикова

Губернатор Петербурга Александр Беглов может выступить в качестве свидетеля в рамках рассмотрения дела бывшего главы Управления социального питания города Алексея Барабанщикова, сообщил осведомленный источник.

Барабанщикова задержали 10 ноября в рамках расследования уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Разбирательство касается тендера на поставку питания в образовательные заведения Пушкинского района Петербурга. Тендер проводился под контролем городского комитета по государственному заказу (КГЗ).

В процедуре принимали участие такие городские предприятия, как "Столовая №14" и "Комбинат социального питания Красносельского района", в совет директоров которого вошел Барабанщиков.

Стоит отметить, что Александр Беглов изначально лично выступал за то, чтобы управленец наладил работу и привел в порядок систему социального питания города. Однако вскоре он передумал спасать местный общепит и решил отказаться от реформ, с чем не был согласен Барабанщиков.

Приближенный к руководителю КГЗ Александру Жемякину источник сообщил, что влияние на тендерную комиссию действительно могло оказываться, причем со стороны самого губернатора. Он лично мог дать распоряжение проигнорировать неценовые критерии в заявке "Столовой №14". Поэтому победу в конкурсе одержало предприятие "КСП Красносельский", передает "Экспресс газета".

Как стало известно ранее, именно разницу между ценой предложений двух городских комбинатов "Столовая №14" и "КСП Красносельский" пытаются вменить Алексею Барабанщикову в качестве ущерба.