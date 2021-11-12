Чиновники Смольного не заинтересованы в реформировании рынка соцпитания

Перед скандальным задержанием Алексей Барабанщиков, который последние полтора года возглавлял городское управление социального питания, дал резонансное интервью. В нём он рассказал, что Петербург провалит выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по модернизации школьных пищеблоков.

По его словам, в сфере социального питания есть много нерешённых проблем. В частности, для школьных столовых необходимо приобрести новое дорогостоящее оборудование.

Кроме того, по мнению Барабанщикова, необходимо изменить подход к закупкам в пользу установки единых требований для всех участников торгов, а также делать упор на неценовые критерии при выборе победителей конкурсов.

Барабанщиков заметил, что часть предприятий уже готова работать на повышение качества школьного питания, однако отдельные недобросовестные поставщики сопротивляются любым серьезным изменениям. По его мнению, это связано с тем, что сферы влияния на рынке соцпитания были поделены много лет назад, и сейчас частные комбинаты и районные чиновники не хотят терять лёгкие деньги. Разрешить ситуацию поможет прямое вмешательство Смольного.

"Если в Смольном придут к выводу, что нужно решать эту проблему, то, как мне кажется, все получится. Главное, чтобы не начали решать, когда срок исполнения поручения Президента уже выйдет, а то получится как с уборкой снега в 2018 году", — добавил Барабанщиков.

Напомним, 10 ноября главу УСП задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Барабанщиков занял должность в феврале прошлого года и сразу предложил антикоррупционную инициативу. Она заключалась в передаче контроля за проведением торгов с лотами выше 40 миллионов рублей от районных администраций комитету по госзакупкам. Такое развитие событий не понравилось людям, которые наживались на рынке детского питания.

На задержание Барабанщикова Смольный ответил молчанием, что можно расценить как ответ на инициативу по искоренению коррупции в сфере школьного питания.