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Барабанщиков стал жертвой недобросовестной конкуренции на рынке соцпита
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  • Опубликована сегодня в 11:42

Барабанщиков стал жертвой недобросовестной конкуренции на рынке соцпита

В Управлении социального питания Петербурга прошли обыски. Главой УСП является Алексей Барабанщиков. Как сообщает пресса, следственные мероприятия могут быть связаны с частными поставщиками, недовольными возрождением системы городских предприятий. Против чиновника возбуждено уголовное дело по 165 статье УК РФ "Причинение имущественного ущерба".

Журналисты сообщали, что Барабанщиков входит в совет директоров "КСП Красносельского района". Сумма ущерба, указанная в постановлении о возбуждении уголовного дела, сложена из разницы ценовых предложений компании и ее конкурента на торгах летом 2020 года.

Вероятно, правоохранители не учли, что доход предприятия мог пойти на более высокие зарплаты сотрудников, закупку более качественных продуктов и покупку нового оборудования. В таком случае подобное можно инкриминировать руководителю любого частного комбината, занижавшего начальную (максимальную) цену контракта во время торгов.

Как предполагают журналисты, в произошедшем могут быть заинтересованы петербургские частные комбинаты питания. Из-за изменений в городской системе соцпитания им всё труднее получать контракты честным путем, а прибегать к картельным соглашениям не получается так, как это происходило раньше.

Примечательно, что жалобы и обыски могут парализовать работу предприятия вне зависимости от того, совершалось преступление или нет. Именно это произошло с "КСП Красносельского района" весной. Однако в ходе проверок на комбинате не было выявлено каких-то серьёзных нарушений, поэтому в скором времени деятельность компании была восстановлена.

Примечательно, что за последние несколько лет в Северной столице было зафиксировано семь картельных сговоров, а также инцидент с городским комбинатом питания "КСП "Юность", подвергшимся рейдерскому захвату. Генеральный директор предприятия Ирина Копилец даже обращалась к главе РФ Владимиру Путину, отмечая, что именно бывший руководитель компании Александр Щучкин довел "КСП Юность" до банкротства.

Предположительно, Барабанщиков отказался участвовать в таком переделе рынка соцпита, из-за чего навлёк на себя уголовное преследование, став жертвой недобросовестной конкуренции.

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