Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.11.2021 : 71,4876
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.11.2021 : 82,8112
Трамп-младший сделал заявление после премьеры фильма Пригожина
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 14:32

Трамп-младший сделал заявление после премьеры фильма Пригожина

Недавно вышедшая кинокартина бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" продолжает завоёвывать признание в Соединённых Штатах Америки, получая отклики зрителей. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обратил внимание на новый фильм и записал видеообращение к мальчику Коле (по сюжету — брату одного из героев комедии).

В своём обращении он радушно поздравил мальчика Колю с днём рождения (по фильму ему бы исполнилось 11 лет), а также пожелал не сходить с намеченного пути в борьбе за правое дело и помогать брату.

Кроме того, к Коле обратился ещё один известный человек — личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Фильм "16-й" вышел на экран не в формате документального кино, как многие предполагали, а в жанре комедии, высмеивающей работу американских спецслужб. 26 октября на просторах интернета появился интригующий трейлер киноленты. В нём говорилось, что фильм петербургского бизнесмена должен раскрыть правду о "российском вмешательстве" в выборы США в 2016 году. Тогда Дональд Трамп, вопреки всем прогнозам экспертов и аналитиков, занял президентское кресло в Белом доме. 7 ноября на официальном сайте проекта состоялся технический онлайн-показ, а 8 ноября прошла всероссийская премьера. Попытки показать кинокартину в Нью-Йорке, которые предпринимались в начале ноября, столкнулись с активным сопротивлением властей.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

США определяют Россию как великую державу: Евгений Пригожин ответил на вопросы The Telegraph

США определяют Россию как великую державу: Евгений Пригожин ответил на вопросы The Telegraph

Британские журналисты обратились с рядом вопросов к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Зрители оценили комедийную идею фильма-исповеди Евгения Пригожина

Зрители оценили комедийную идею фильма-исповеди Евгения Пригожина "16-й"

Технический показ кинокартины предпринимателя Евгения Пригожина "16-й", посвященной выборам президента США 2016 года, ﻿удивил зрителей.

Читать полностью

Новости