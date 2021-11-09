Трамп-младший сделал заявление после премьеры фильма Пригожина

Недавно вышедшая кинокартина бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" продолжает завоёвывать признание в Соединённых Штатах Америки, получая отклики зрителей. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обратил внимание на новый фильм и записал видеообращение к мальчику Коле (по сюжету — брату одного из героев комедии).

В своём обращении он радушно поздравил мальчика Колю с днём рождения (по фильму ему бы исполнилось 11 лет), а также пожелал не сходить с намеченного пути в борьбе за правое дело и помогать брату.

Кроме того, к Коле обратился ещё один известный человек — личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Фильм "16-й" вышел на экран не в формате документального кино, как многие предполагали, а в жанре комедии, высмеивающей работу американских спецслужб. 26 октября на просторах интернета появился интригующий трейлер киноленты. В нём говорилось, что фильм петербургского бизнесмена должен раскрыть правду о "российском вмешательстве" в выборы США в 2016 году. Тогда Дональд Трамп, вопреки всем прогнозам экспертов и аналитиков, занял президентское кресло в Белом доме. 7 ноября на официальном сайте проекта состоялся технический онлайн-показ, а 8 ноября прошла всероссийская премьера. Попытки показать кинокартину в Нью-Йорке, которые предпринимались в начале ноября, столкнулись с активным сопротивлением властей.