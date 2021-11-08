США определяют Россию как великую державу: Евгений Пригожин ответил на вопросы The Telegraph

Британские журналисты обратились с рядом вопросов к российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Он объяснил, почему считает США главной проблемой отношений Лондона и Москвы, а также высказался о целях, которые преследует Россия на международной арене.
Согласно комментарию бизнесмена, отношения России и Великобритании зависят от третьей стороны — США.
"Каким образом Россия может "восстановить доверие" с Великобританией при том, что США определяют Россию в качестве великой державы, являющейся их соперником? … Если Россия и США найдут способ спокойно сосуществовать и вести мирную торговлю, то, когда это произойдёт, Великобритания сделает то же самое", — передает The Telegraph слова предпринимателя.
В качестве примера он напомнил о недавней сделке между США и Австралией по продаже подводных лодок, к которой присоединилась Великобритания. В ответ на это Франция отозвала своих послов из Вашингтона и Канберры, но оставила дипломатов в Лондоне. Тем самым французские власти показали, что британцы ничего не решают и действуют по указаниям американцев.
По мнению Пригожина, Западу следует понять позицию России на международной арене. Москва не стремиться навязывать свою идеологию, но отстаивает государственные интересы, включая суверенитет, процветание, независимость и безопасность.
Отдельно предприниматель прокомментировал слухи о своих связях с "ЧВК Вагнера". Он считает, что заинтересованные силы используют его как "вспомогательного персонажа в геополитических сказках США". Он отметил, что об этой структуре в последний раз слышал из статьи в журнале Foreign Policy, согласно которой её не существует.
Британским журналистам он напомнил о недавнем инциденте в Афганистане:
"Возможно, Вы мне также зададите вопрос, почему правительство США посчитало, что дети, на которых оно напало несколько недель назад в Афганистане с помощью беспилотника, являются террористами. Я не имею об этом ни малейшего понятия. В действительности я и сам удивлён, почему меня связывают с группой Вагнера, поскольку я вообще не связан ни с какими группами. Я могу с уверенностью сказать, что не имею никакого отношения ни к "группе Вагнера", ни к другим военизированным формированиям. Я очень встревожен тем, что некоторые так думают".
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