Британские журналисты обратились с рядом вопросов к российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Он объяснил, почему считает США главной проблемой отношений Лондона и Москвы, а также высказался о целях, которые преследует Россия на международной арене.

Согласно комментарию бизнесмена, отношения России и Великобритании зависят от третьей стороны — США.

"Каким образом Россия может "восстановить доверие" с Великобританией при том, что США определяют Россию в качестве великой державы, являющейся их соперником? … Если Россия и США найдут способ спокойно сосуществовать и вести мирную торговлю, то, когда это произойдёт, Великобритания сделает то же самое", — передает The Telegraph слова предпринимателя.

В качестве примера он напомнил о недавней сделке между США и Австралией по продаже подводных лодок, к которой присоединилась Великобритания. В ответ на это Франция отозвала своих послов из Вашингтона и Канберры, но оставила дипломатов в Лондоне. Тем самым французские власти показали, что британцы ничего не решают и действуют по указаниям американцев.

По мнению Пригожина, Западу следует понять позицию России на международной арене. Москва не стремиться навязывать свою идеологию, но отстаивает государственные интересы, включая суверенитет, процветание, независимость и безопасность.

Отдельно предприниматель прокомментировал слухи о своих связях с "ЧВК Вагнера". Он считает, что заинтересованные силы используют его как "вспомогательного персонажа в геополитических сказках США". Он отметил, что об этой структуре в последний раз слышал из статьи в журнале Foreign Policy, согласно которой её не существует.

Британским журналистам он напомнил о недавнем инциденте в Афганистане: