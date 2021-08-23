Как Юлия Саранова, Алена Попова и Федот Тумусов пытаются пробиться в Госдуму

Выборы в Госдуму являются важным этапом в жизни страны. У россиян осталось совсем немного времени, чтобы определиться со своим кандидатом. Стремление стать депутатом толкает на разные поступки: манипуляции, лживые обещания и другие ухищрения.
Как сообщает издание Момент Истины, некоторые кандидаты даже не спорят, что ничего основательного в их предвыборной кампании нет.
Сейчас речь идет об Алене Поповой. Кандидатка из Москвы подтверждает, что ее предвыборная кампания состоит лишь из необоснованных обещаний. Главный девиз ее команды ㅡ "жить, а не выживать". Правда это не оригинальный слоган, ведь его уже публично продвигали более известные личности: Грудинин, Красулин, Зюганов и ряд других политиков. Что уж говорить о плакатах, больно напоминающих американскую агитацию.
Федот Тумусов, действующий депутат Государственной Думы, решил заполучить поддержку молодежи. Правда вместо внедрения полезных инициатив он решил покорить избирателей танцами. Для этого он выкладывает ролики в Tik Tok. Этой соцсетью регулярно пользуются 53% молодого поколения. В учет берутся только те пользователи, которые могут голосовать. Пока не понятно, как видео с танцами Тумусова помогут россиянам жить лучше, а депутату ㅡ переизбраться.
Более хитро поступила Юлия Саранова из Твери. Кандидатка в депутаты решила пропиариться за счет государства. Она обратила внимание горожан на проблемный Речной вокзал и начала собирать подписи, требуя ремонта объекта. Обман был в том, что власти уже выделили деньги на работы. То есть кандидатка присвоила чужую идею и выдала ее за свою. Ей не удалось долго обманывать избирателей, ведь обман был быстро раскрыт.
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