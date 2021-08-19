Дополнительные посты по наблюдению за выборами организуют в Общественном штабе Москвы

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве развернет 200 дополнительных постов для отслеживания хода голосования на выборах 17-19 сентября. В них разместят компьютеры, которые будут транслировать записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках столицы, рассказал руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"В штабе будет развернуто дополнительно 200 постов по наблюдению за выборами. Каждый кандидат сможет направить своих наблюдателей. Они будут наблюдать за избирательными участками своего округа. Мы разводим участки по округам, в каждом по 150 УИКов, которые будут транслироваться круглосуточно с правом отмотки записи", — сказал Венедиктов на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва.

Кандидату будет необходимо подтвердить намерение получить такой наблюдательный пост. Представители Общественного штаба направят соответствующие запросы в штабы всех кандидатов, отметил он.

Если наблюдатель одного из кандидатов, находясь на избирательном участке, выявил возможное нарушение, этот случай должны рассматривать представители всех кандидатов избирательного округа на видеозаписи с постов наблюдения. В случае подтверждения высокой вероятности нарушения на участок направится мобильная группа Общественного штаба.

"Если нарушение сущностное, например, вброс, мы пишем письмо в Мосгоризбирком", — пояснил Венедиктов.

О выборах

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17-19 сентября. В эти дни москвичам из двух избирательных округов также предстоит принять участие в довыборах депутатов Мосгордумы, а жителям района Щукино — в выборах муниципальных депутатов.

На выборах всех трех уровней власти жители Москвы смогут проголосовать онлайн. Регистрация для участия в электронном голосовании продлится до 13 сентября включительно. Сделать это можно с помощью приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также в специальном разделе на городском портале mos. ru.

Онлайн-платформа будет применяться в Москве уже в четвертый раз. Весной 2020 года ее использовали на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Тогда ее участниками стали около миллиона москвичей. Цифровая система регулярно проходит тестирования и совершенствуется разработчиками, последняя масштабная проверка завершилась в конце июля.