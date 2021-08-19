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Политтехнолог Ходос назвал тандем Макарова и Пригожина невозможным даже теоретически
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  • Опубликована сегодня в 15:32

Политтехнолог Ходос назвал тандем Макарова и Пригожина невозможным даже теоретически

Политтехнолог Сергей Ходос заявил, что распространяемая в телеграм-каналах информация о возможном тандеме между спикером петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым и бизнесменом Евгением Пригожиным не может соответствовать действительности, так как у них диаметрально противоположные взаимоотношения со Смольным.

Вбросы о возможном сотрудничестве Макарова и Пригожина стали появляться после решения депутатов Заксобрания обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проверить чистоту предвыборных процессов в городе. Политическая борьба в Северной столице привела к тому, что малозаметные депутаты и партии проходят регистрацию на выборы, в то время как более крупные политические фигуры сталкиваются с давлением и не допускаются до выборов.

Слух о сговоре Пригожина и Макарова растиражировал телеграм-канал "Ротонда".

Сергей Ходос считает, что подобный тандем невозможен из-за того, что "естественные враги" никогда не договорятся между собой.

"Пригожин как бы другим ни хотелось, никогда не бросит поддерживать Смольный и губернатора. А Макаров всегда будет играть в свои игры против Смольного и поддерживать будет только себя", — подчеркнул политтехнолог.

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