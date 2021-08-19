Яков Босинзон: когда махинации бессильны против Шапиро

Чертановский суд города Москвы продлил срок пребывания под стражей Якова Босинзона еще на два месяца. Босинзон обвиняется в незаконном присвоении крупной доли бизнеса юриста Дениса Шапиро. Адвокат Босинзона предпринимает попытки помочь своему клиенту, но все безуспешно.
В 2014–2015 годах Шапиро был арестован, своей долей в компании ООО "Бест Клин" он распоряжаться не мог, в отличие от его горе-соучредителей в лице Якова Босинзона и Александра Балаховского. Они решили оставить за бортом своего партнера и свели его долю в компании к нулю.
Компания "Бест Клин" выпускала моющие средства, также в ее полном распоряжении было десять товарных знаков.
Вскоре их переоформили на родственников Балаховского, а через время и вовсе были проданы фирме BellaBen Balur, находящейся в собственности у венгров. Новые хозяева успешно продали компанию и лицензию на использование товарных знаков другой иностранной фирме. Но Александр Балаховский и здесь нашел для себя выгоду. Он стал участником нового холдинга и назначил на одну из ключевых должностей своего подельника, Александра Савоськина, ранее работающего в "Бест Клин".
Сейчас Босинзон, Балаховский и Савоськин находятся под пристальным вниманием следственного управления РФ. Их обвиняют в рейдерстве и незаконной продаже товарных знаков.
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