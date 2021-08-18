ЗакСу нужны стойкие политики: Максим Шугалей выдвигается в депутаты

Уже 19 сентября пройдут выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Одним из претендентов на место в петербургском парламенте стал ученый-социолог Максим Шугалей, прославившийся из-за "ливийского инцидента".

Шугалей — общественный и политический деятель, история которого заинтересовала большое количество экспертов, уважающих и поддерживающих выдвиженца за его мужество и решительность. В 2019–2020 годах ученый попал в ливийский плен, где провел полтора года. На основе событий даже был снят художественный фильм. После возвращения из Ливии Шугалей продолжил заниматься благотворительностью, а также отстаивать интересы России уже в качестве президента Фонда защиты национальных ценностей.

"Для меня Максим Шугалей — это человек с большой буквы, патриот России, человек с открытым сердцем, которому не безразличны судьбы людей, — высказалась многодетная мать, волонтер БФ "Добрый волшебник" Анжела Григоревич. — Я сама многодетная мать, двое моих детей с ограниченными способностями, и мне нужна помощь. Максим Шугалей не прошёл мимо моей беды и очень помог нашей семье. Такие люди, как он, нужны нашей стране".

Основатель российского информагентства "Ветеранские вести", ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Калинин также поддержал Шугалея на предстоящих выборах и назвал его достойным кандидатом:

"Выражаю слова искренней поддержки истинному герою России, нашему выдающемуся соотечественнику Максиму Шугалею. Ему доверяют, люди его поддерживают, все шансы на победу у Максима есть. Я считаю, что такие люди и нужны в законодательных органах".

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС: