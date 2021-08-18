Школьная еда может быть одновременно вкусной, полезной и недорогой

Совершенствование профессиональных навыков поваров в сфере социального питания может существенно повысить качество услуг в школах и детских садах России.

Своими наблюдениями в соответствующем письме в департамент образования поделился Юрий Тетянников, председатель Омского городского совета. В тот период соцпиту были нужны революционные идеи. Тетянников рассказал, что им ранее было организовано состязание между школьными поварами и студентами местного технического университета.

"Продукты были одинаковые, в стоимость укладывались. И мы видели школьные борщи и котлеты с пюрехой, и мы видели борщи с вялеными томатами и свекольными чипсами со стороны студентов", — поделился чиновник.

Таким образом они убедили присутствующих, среди которых были сотрудники департамента образования и директора школ, что и с сохранением средней стоимости обеда в 60 рублей можно питаться вкусно и в то же время полезно. Также соревнование наглядно показало, что обученные специалисты могут гораздо эффективнее использовать имеющиеся ресурсы даже в условиях ограниченного бюджета.

Данный опыт мог бы пригодиться многим крупным городам. Например, в Санкт-Петербурге рекомендованная стоимость обеда в школе составляет 173 рубля, но комбинаты соцпита в погоне за прибылью утраивают демпинг, сбивая стоимость контрактов до критических отметок, что сказывается на качестве питания.

Не менее остро стоит и проблема зарплат сотрудников школьных столовых. Так, комбинат "Артис — Детское питание" платит поварам почти столько же, сколько грузчикам.

Бывшая работница "Артиса" рассказала, что зарабатывала всего 25 тысяч рублей в месяц при пятидневной восьмичасовой нагрузке в душном цеху. И это еще не самый низкий оклад. В некоторых школах платят еще меньше. Стоит отметить, что средняя зарплата в Петербурге составляет 45 тысяч рублей.

В связи с таким положением квалифицированные кадры соцпита отказываются работать в школах, а комбинаты нанимают людей, не обладающих достаточными навыками для обеспечения комплексного и качественного питания детей, что сильно ухудшает качество поставляемых на их столы блюд.