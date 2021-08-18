Деятельность Беглова стали чаще освещать связываемые с Пригожиным СМИ

Предвыборные скандалы в Санкт-Петербурге продолжаются. На этом фоне связываемые с бизнесменом Евгением Пригожиным издания все чаще упоминают губернатора Александра Беглова в позитивном контексте на фоне происходящего в городе, отмечают некоторые издания, следящие за ситуацией.

18 августа состоялось заседание Законодательного собрания города во главе с Вячеславом Макаровым. Депутаты приняли решение обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой повлиять на ситуацию в Петербурге.

Отметим, что предвыборную обстановку в Северной столице сложно назвать благоприятной. Выдвиженцев пытаются не допустить к регистрации, партии списками снимают с выборов. До участия в выборах не допустили певицу Татьяну Буланову, которая выдвигалась от партии "Родина". Депутата от "Яблока" Бориса Вишневского, напротив, допустили к выборам, хотя изначально прошла информация о том, что его тоже не зарегистрировали.

Происходящее накладывает отпечаток не только на избирательную систему города, но и на его руководство. Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский стал "аутсайдером" рейтинга внутренней политики после отказа в регистрации родинцев. История может обернуться негативными последствиями для репутации и самого Беглова.