Власти Анголы в борьбе с боевиками могут обратиться за помощью к иностранным союзникам.
Информацию об этом распространили египетские СМИ. Журналисты напомнили, что после того, как Ангола добилась независимости от Португалии, внутренние силы развернули борьбу за власть, которая продолжалась до 2002 года.
Сейчас группировка сепаратистов ФЛЕК требует независимости богатой нефтью провинции Кабинда. Радикалы ради достижения своей цели устраивают теракты и нападения на гражданских. В 2010 году они организовали атаку на футболистов Республики Того.
Правительственные силы Анголы не могут в одиночку противостоять боевикам. Египетские СМИ утверждают, что власти страны могут обратиться за помощью к российским специалистам, которых на Западе приписывают к "ЧВК Вагнера".
Российские инструкторы продемонстрировали свою эффективность в Центральноафриканской Республике, где они с 2018 года обучают местных силовиков. За это время россиянам удалось качественно подготовить центральноафриканцев, которые теперь самостоятельно могут противостоять боевикам. В конце 2020 года при тактической поддержке россиян правительственной армии удалось предотвратить попытку радикалов захватить власть в стране.
Очевидно, что власти Анголы рассчитывают на такой же результат. Однако журналисты ОСН предполагают, что информация о привлечении россиян может оказаться уловкой. Нередко правительства стран, чье положение оказывается под угрозой, пытаются запугать противника "вагнеровцами". Россияне имеют образ "грозы террористов", поэтому слухи об их возможном появлении деморализуют боевиков, пишет нигерийский The Guardian.
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