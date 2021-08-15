Александр Бухаров объяснил, почему съемки "Солнцепека" были такими сложными

Российский актер Александр Бухаров, сыгравший главного героя в фильме "Солнцепёк", поделился впечатлениями от работы над проектом.

Он признался, что некоторые сцены давались ему очень тяжело. Все из-за того, что для многих людей происходящее на экране было реальностью. Завершить съемки помогло осознание важности картины и намерение не принимать свою роль близко к сердцу.

"Я пацифист, сам на войне не был и, надеюсь, никогда не буду, что меня это не коснется. Поэтому то, что мы пытались изобразить в "Солнцепеке", мне давалось очень тяжело. Только моя отстраненность и понимание, что это все-таки кино, в какой-то мере спасали меня от этого ужаса. Не представляю, что пережили люди, которые проживали это в реальности", — сказал Бухаров.

В фильме актер сыграл ветерана Афганской войны Влада Новожилова. Всю жизнь он пытался забыть об ужасах того времени, однако судьба распорядилась иначе. Новожилов водит машину скорой помощи и регулярно видит жертв боевых действий. Бухарову было особенно сложно передать эмоции Влада от осознания того, что началась война.

"Смотреть на искалеченные тела, понимать, что такое война — это самое тяжелое, что было в этой картине. Это тяжело для любого человека, и ребятам, которые работали со мной, эти сцены тоже очень непросто давались", — рассказал артист.

"Солнцепек" рассказывает об очень важных и болезненных событиях. Поэтому Бухаров уверен, что история найдет отклик в душе каждого.

"Мне кажется, мы сделали хорошее дело. Я благодарен всем, всей съемочной группе, потому что это было смело! Нужно показывать войну во всем ужасе, чтобы люди помнили, что ничего хуже войны не может быть", — прокомментировал актер.

Притом, что над картиной работали люди из разных уголков России, на площадке установилась дружественная атмосфера. Даже после завершения работы актеры и съемочная группа продолжают поддерживать связь.

В завершение актер призвал всех посмотреть "Солнцепек" и задуматься о будущем.

"Мы все должны думать о будущем, должны осознавать, что мы делаем и к чему это приводит!" — объяснил Бухаров.

12 августа начался показ фильма в кинотеатрах 29 городов России.