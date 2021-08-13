Суд взыскал с Волкова полмиллиона рублей по иску Пригожина

В зале Пролетарского районного суда Твери прошло слушание по исковому заявлению российского бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднику так называемого ФБК (фонд признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Леониду Волкову. О его результатах сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
Юристы предпринимателя требовали признать информацию, распространяемую соратником Алексея Навального на страницах в Twitter и Facebook, недостоверной и порочащей честь и достоинство их клиента.
В итоге суд встал на сторону истца. Он обязал Волкова выплатить Пригожину компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.
Более того, данные о причастности бизнесмена к гибели журналистов в ЦАР были признаны недействительными. В ответ на это юристы "Конкорда" поблагодарили сотрудников суда за проявленный профессионализм.
Сам Волков на заседании не присутствовал, так как находится в федеральном розыске. Его интересы представляли государственные адвокаты.
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