Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск — Адлер. Из-за поставщика питания "НТС" — партнера ОАО "РЖД" — вместо отдыха на море дети отправились на больничную койку.

В субботу, 7 августа, в больницы Кубани с признаками отравления попали 56 детей, спустя день их число увеличилось до 91. Две организованные детские группы из Мурманской области и Карелии отправились в летний лагерь на поезде Мурманск-Адлер. Увы, летнее приключение началось не с морских брызг, а с пищевого отравления. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа.

Кишечную инфекцию юные пассажиры подхватили, поужинав в вагоне-ресторане. На правах договора аренды вагон-ресторан обслуживала компания "НТС" ("Напитки ТрансСервис"), которая входит в холдинг RBE Group. Холдин RBE Group. Компания является неизменным партнером ОАО "РЖД". Питание в поезда компания "НТС" поставляет в касалетах, в замороженном виде со сроком хранения 45 суток. При этом к качеству питания, которым холдинг обеспечивает пассажиров поездов, существует множество претензий в Сети.

Специалисты Роспотребнадзора взяли в поезде № 226 пробы воды и пищи, но и без тщательных проверок стало ясно, чем кормили детей. На борту поезда, в вагоне-ресторане, обнаружили плесневелый хлеб, гнилые овощи и просроченные продукты. А один из четырех сотрудников вагона-ресторана отказался сдавать анализы, после чего был отстранен от работы.

"Уже произведен осмотр вагона-ресторана, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные (…) Кроме того, произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд", — пояснили представители пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

РЖД проводит собственное расследование обстоятельств и причин происшествия. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. Возбуждено уголовное дело по факту отравления по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), прокуратура проводит проверку.