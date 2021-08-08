Реализм и достоверность: новый фильм "Солнцепек" расскажет о конфликте в Донбассе

Фильм "Солнцепек" о событиях в Донбассе весной 2014-го стал одним из самых ожидаемых российских премьер этого лета. 7 августа в Сети появился трейлер киноленты, вызвавший бурное обсуждение в социальных сетях. Картина находится в топе рейтинга ожидаемых фильмов по версии "Кинопоиска".

Создатели "Солнцепека" обещают, что киноработа честно расскажет о событиях, произошедших в Луганской области в 2014 году.

Тема очень острая, поэтому до сих пор режиссеры старались обходить ее стороной, опасаясь критики. В основу фильма "Солнцепек" легли реальные события, что подогревает интерес зрителя к нему.

Создателем ленты о Донбассе стал Максим Бриус. Зритель знает его по известным фильмам "Береговая охрана", "Морские дьяволы" и "Зоя". Жанр фильма "Солнцепек" — историко-психологическая драма. Съемочная группа постаралась максимально достоверно передать события тех лет, раскрывая детали трагических дней на примере судеб простых людей, ставших заложниками ситуации.

Глава управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко в интервью СМИ заявил, что показывать правду о событиях в Донбассе необходимо, и делать это нужно в правильном историческом ключе. Некоторые сцены в "Солнцепеке" снимались в Симферополе, подтвердил Черниченко.

Премьерный показ фильма в России состоится в нескольких десятках городов России 12 августа.