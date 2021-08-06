"Шугалей украсит ЗакС Петербурга": Политологи о выдвижении ученого Максима Шугалея в местный парламент

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей на предстоящих депутатских выборах попробует пройти в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. По мнению экспертов, это правильное решение.

Политолог и адвокат Дмитрий Лебедев поделился, что полностью поддерживает выдвижение Шугалея в петербургский ЗакС и считает его "настоящим профессионалом и патриотом своей Родины".

Политконсультант Юлия Милешкина рассказала, что знакома с Шугалеем благодаря общей работе.

"Он настоящий фанат своей работы. В хорошем смысле, разумеется, — комментирует Милешкина. — Максим Шугалей добивался побед для своих кандидатов, куда бы они ни баллотировались. Его имя даже стало нарицательным для профессии: "Шугалей" как синоним креатива на грани с риском".

По мнению политконсультанта, Шугалей не только имеет знания о том, как должна работать власть, но и имеет огромный профессиональный и жизненный опыт: