Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей на предстоящих депутатских выборах попробует пройти в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. По мнению экспертов, это правильное решение.
Политолог и адвокат Дмитрий Лебедев поделился, что полностью поддерживает выдвижение Шугалея в петербургский ЗакС и считает его "настоящим профессионалом и патриотом своей Родины".
Политконсультант Юлия Милешкина рассказала, что знакома с Шугалеем благодаря общей работе.
"Он настоящий фанат своей работы. В хорошем смысле, разумеется, — комментирует Милешкина. — Максим Шугалей добивался побед для своих кандидатов, куда бы они ни баллотировались. Его имя даже стало нарицательным для профессии: "Шугалей" как синоним креатива на грани с риском".
По мнению политконсультанта, Шугалей не только имеет знания о том, как должна работать власть, но и имеет огромный профессиональный и жизненный опыт:
"Он яркий и харизматичный. Я считаю, что его персона украсит и оживит интеллигентное Законодательное Собрание Петербурга", — заключила Милешкина.
Разгром боевиков и стабильность: американский полковник оценил результаты сотрудничества ЦАР и России
Сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией позволило Банги добиться успехов в борьбе с вооруженными группировками.
США профинансируют модернизацию тюрьмы в сирийской Хасаке
Международная коалиция потратит десятки миллионов долларов на модернизацию курдских тюрем на востоке Сирии.
Прекращение работы структур связанных с Ходорковским присвоили Пригожину
Ряд порталов беглого олигарха Михаила Ходорковского оказались заблокированы на территории России. Роскомнадзор принял решение ограничить работу трех сайтов.
На обед школьникам предложат фриттату с овощами и булгур
С прошлого года в Кузбассе для учащихся начальных классов питание организовывается по единому региональному меню. При его составлении специалисты учли вкусовые предпочтения детей.