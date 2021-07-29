Диалога с властями о будущем Апраксина двора не получилось

Представители нескольких комитетов Смольного проигнорировали встречу по обсуждению вопроса реконструкции Апраксина двора. Бизнесмены пригласили чиновников обсудить перспективы развития исторического объекта, но так никого и не дождались.

Встречу запланировали на 28 июля в баре Money Honey. Предприниматели пригласили представителей комитетов по инвестициям, охране памятников, вопросов законности и правопорядка, а также сотрудников администрации Центрального района. Кроме перспектив развития Апраксина двора, бизнесмены также хотели обсудить шансы на реализацию проекта комплексного преобразования территории. Им интересно было узнать, что ждет объект в будущем.

Разговор о реставрации "Апрашки" идет очень давно. Здания были построены еще в 18 веке, но в данный момент они переживают не лучшие времена. Ситуацию усугубляет разрастание криминала и нелегального бизнеса, на что неоднократно жаловались как арендаторы помещений, так и потенциальные инвесторы. Концепцию восстановления Апраксина двора предложили еще в 2008 году, но городские власти постоянно затягивали реализацию проекта.

Бизнесмены, владеющие торговыми точками, неоднократно просили чиновников ускорить принятие решения. Недавно они попробовали обратиться за помощью к губернатору Александру Беглову. Поэтому предпринимателей особенно возмутило игнорирование комитетом по инвестициям и прочими профильными ведомствами обсуждения будущего Апраксина двора.



