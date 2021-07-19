Милонов призвал кинокритика Антона Долина извиниться перед редакцией "Вечернего Курьера"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление кинокритика Антона Долина.

В волгоградском издании "Вечерний Курьер" был опубликован материал "Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно" журналиста Антона Долина. Публикация о российских кинематографистах, которые создают хорошие военные фильмы, способные оставить след в сердцах зрителей. В том числе речь идет о киноленте "Ржев", которая была создана при поддержке петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Сразу после выхода статьи Антон Долин обвинил "Вечерний Курьер" в подлоге. По его мнению, издание воспользовалось его именем, чтобы разрекламировать материал.

Главный редактор "Вечернего Курьера" Дмитрий Кагаев в комментарии "Открытым медиа" объяснил, что Антон Долин — это псевдоним сотрудника. Журналист использует его с 2017 года.

"Это просто совпадение. Я, например, не знал о нем . Я понимаю, что это стечение обстоятельств. У нас не было никакой цели использовать [его] имя для именно этой статьи", — объяснил Кагаев.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратил внимание, что полных тезок Антона Долина в России очень много. Депутат считает, что у кинокритика нет права запрещать людям использовать это имя и фамилию.

"Я посмотрел и оказалось, что нигде не указано, что это конкретно этот кинокритик. Зато стало известно, что этим именем подписывается один из авторов издания еще с 2017 года. И пишет он не только про кино, но и про политику, экономику, социальные проблемы. Заглянули в соцсети… при беглом просмотре нашли несколько сотен однофамильцев Антона Долина", — написал Милонов на своей странице в Facebook.

Из-за нападок знакомых кинокритика Антона Долина редакция "Вечернего Курьера" решила убрать имя автора под публикацией.

По мнению автора статьи, в материалах про войну важно не имя, которым подписывается журналист, а достоверно переданные факты. Он считает, что фильмы "Нюрнберг", Сталинград", "Ржев" являются напоминанием о кровопролитных боях, о которых не должны забывать.