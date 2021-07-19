Что скрывали создатели фильма "Ржев" от зрителей?

В сеть слили фрагменты картины до переозвучки.

На днях в сети появилось видео эпизода из военного фильма "Ржев" еще до переозвучки. Стоит отметить, что картина вышла на экранах кинотеатров в декабре 2019 года, а в телевизоре ее посмотрели россияне в мае 2020 года. Все это время зрители не знали фамилии главного героя — ротного командира Евгения Ильича.

На переозвученных кадрах во время стрельбы слышно, как Евгения Ильича зовут по фамилии Пригожин. В версии, что показали в итоге, вместо этого было названо место действия — село Овсянниково.

Данная история — это еще один пример того, что с историей нужно в первую очередь знакомиться по первоисточникам. Фильм построен на основе книги писателя-фронтовика "Искупить кровью". Автор повести сразу дал полное имя своему главному герою.