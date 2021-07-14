Государство должно наладить связь между крупным и малым бизнесом — предприниматель Колос

Экономика справится с кризисом, в котором она находится с начала пандемии, если власти избавят крупные предприятия от зависимости от импорта. Так считает бизнесмен, общественный деятель и меценат Александр Колос.
"В сегодняшней непростой ситуации малый и средний бизнес уязвимы больше всего. Мы видим, что закрытие предприятий, начавшееся в прошлом году, в этом только усилилось. Помочь людям можно, крайне обдуманно подходя к карантинным ограничениям. А если говорить в глобальном масштабе, необходимо налаживать связи между крупным бизнесом и малым", — заявил предприниматель на пресс-конференции в радиостудии "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" в среду.
Колос предлагает государству избавиться от импортозависимости, наладив взаимодействия между всеми участниками рынка. Таким образом, уверен эксперт, малые предприятия отойдут от края пропасти, в которую вот-вот упадут с учетом текущего положения в экономике и усиления ограничительных мер в связи с коронавирусом.
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