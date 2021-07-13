Жители Пресненского вместе с муниципальным депутатом добиваются сохранения детской площадки и сквера

Жители Пресненского района добиваются сохранения детской площадки и сквера между жилыми домами на улице Климашкина и Большом Тишинском переулке. Они попали под угрозу сноса из-за спора за права на землю, рассказал муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин.
Детскую площадку и зеленый островок для прогулок москвичей обустроили городские службы после того, как был разорван инвестиционный контракт с коммерческой компанией. По плану там должны были возвести многоквартирный дом, но решение было отменено. Позже компании частично удалось восстановить свои права на землю, а после выставлять участки на торги.
Как пояснил Юшин, у компании нет законных прав на участки.
"Мы подняли переписку с контролирующими органами, департаментом городского имущества Москвы — все указывает на то, что компания нарушает права горожан. Земля на них не оформлена, прежний контракт не действует. Вместе с жителями района мы направили заявления в Федеральную антимонопольную службу, департамент городского имущества и готовим иски в суд, чтобы признать торги, которые уже состоялись, незаконными, а все заключенные контракты — недействительными", — пояснил Юшин.
Как пояснил депутат, он будет держать вопрос на контроле и участвовать во всех процессах для защиты прав москвичей.
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