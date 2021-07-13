Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2021 : 74,6336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2021 : 88,605
Жители Пресненского вместе с муниципальным депутатом добиваются сохранения детской площадки и сквера
  1. Главная
  2. Недвижимость
  • Опубликована сегодня в 14:53

Жители Пресненского вместе с муниципальным депутатом добиваются сохранения детской площадки и сквера

Жители Пресненского района добиваются сохранения детской площадки и сквера между жилыми домами на улице Климашкина и Большом Тишинском переулке. Они попали под угрозу сноса из-за спора за права на землю, рассказал муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин.

Детскую площадку и зеленый островок для прогулок москвичей обустроили городские службы после того, как был разорван инвестиционный контракт с коммерческой компанией. По плану там должны были возвести многоквартирный дом, но решение было отменено. Позже компании частично удалось восстановить свои права на землю, а после выставлять участки на торги.

Как пояснил Юшин, у компании нет законных прав на участки.

"Мы подняли переписку с контролирующими органами, департаментом городского имущества Москвы — все указывает на то, что компания нарушает права горожан. Земля на них не оформлена, прежний контракт не действует. Вместе с жителями района мы направили заявления в Федеральную антимонопольную службу, департамент городского имущества и готовим иски в суд, чтобы признать торги, которые уже состоялись, незаконными, а все заключенные контракты — недействительными", — пояснил Юшин.

Как пояснил депутат, он будет держать вопрос на контроле и участвовать во всех процессах для защиты прав москвичей.

Мир

Агрессия США против Ирака и Сирии стала частью внешней политики Вашингтона

Агрессия США против Ирака и Сирии стала частью внешней политики Вашингтона

Вторжение американских сил в Ирак и Сирию создало колоссальные проблемы для этих стран. Прикрываясь псевдомиротворческими инициативами, американцы реализуют свои геополитические амбиции.

Читать полностью
Центральноафриканские силовики задержали десятки нелегалов в столице

Центральноафриканские силовики задержали десятки нелегалов в столице

Сотрудники силовых структур ЦАР провели обыски в одном из районов Банги.

Читать полностью

Общество

Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Богатов указал на безалаберность красноярских чиновников

Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Богатов указал на безалаберность красноярских чиновников

Политик идёт вторым номером в федеральном списке партии "Родина". Во время визита в Красноярский край он остался ﻿недоволен закрытием спортзалов, а также работой чиновников.

Читать полностью
Кулинарный блогер пожаловалась на цены в кафе

Кулинарный блогер пожаловалась на цены в кафе "Мезонин"

Популярный кулинарный блогер aniam﻿iia посетила кафе "Мезонин", расположенное при "Гранд Отель Европа" на Михайловской улице. Своими впечатлениями она поделилась на личной страничке в Instagram.

Читать полностью

Новости