Герой России Андрей Богатов провёл встречу с ветеранами Забайкалья

Во вторник, 13 июля, состоялась встреча Героя России Андрея Богатова с представителями ветеранской общественности Читы. В город Богатов прибыл как раз по приглашению одной из ветеранских организаций.

Сам Герой РФ достаточно известен широкой публике. В молодости он прошёл срочную службу в составе ВДВ в Афганистане, а позднее в качестве добровольца также принимал участие в Югославских войнах и в Сирийском конфликте. В данный момент работает в правлении Лиги защиты ветеранов локальных войн.

Помимо этого, Богатов принял решение баллотироваться на будущих выборах в Госдуму. На встрече с ветеранами он рассказал о причинах своего выдвижения.

"Курс выбранной партии нацелен на регионы, на защиту интересов страны и простых людей, он близок мне лично, поэтому я решил отстаивать их вместе с единомышленниками. Настоящий патриот во власти всегда будет заботиться о людях, чтобы им было комфортно и не возникало желания покидать родные места в поисках лучшей жизни", — рассказал герой России.

В рамках мероприятия участники боевых действий также поделились своими воспоминаниями об этом периоде своей жизни. Также выяснилось, что многие из них занимаются разного рода социальной активностью. Богатов отметил, что подобные инициативы должны лучше поддерживаться государством.

"Ваша работа достойна уважения, хотелось бы теперь больше внимания со стороны государства. Нам нужен доступный детский спорт, бесплатные секции и кружки, восстановление бывших Дворцов пионеров, где дети бесплатно, за счет государства смогут заниматься хоть рисованием, хоть единоборствами, хоть робототехникой", — отметил кандидат в депутаты.

Особое внимание Богатов отметил проблему недофинансирования ветеранов, а также указал на недостаток патриотического воспитания в среде молодёжи.

"Нужно вернуть уроки патриотического воспитания в школьную программу, чтобы жители России с малых лет знали настоящую историю своей родины. Многие герои, проливавшие кровь за Россию и за мир во всем мире, незаслуженно забыты. Ветеранам, прошедшим Афган, Чечню, Югославию, Сирию нужно льготное жилье, достойные пособия, бесплатные реабилитационные центры и пансионаты", — рассказал он.

В заключение Герой России рассказал, что главным богатством страны, безусловно, являются её граждане.