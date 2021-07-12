Школы Забайкалья нуждаются в капитальном ремонте

314 средних образовательных учреждения Забайкалья нуждаются в капитальном ремонте. Министр образования Наталья Бянкина рассказала, что ремонт ведётся не так быстро, как хотелось бы.
Во всех 314 зданиях нужно отремонтировать полы, крыши, заменить окна. Также министр отменила, что в этом году особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим нормам и антитеррористической защищенности.
"Комфорт детей должен быть у нас в приоритете. Недавно президент заявил, чтобы каждый регион подготовил свое видение программы ремонта школ. Чтобы справиться с поставленной задачей, нужно провести мониторинг всех школ и проанализировать, какие здания требуют ремонта в первую очередь, где нужно заменить инвентарь и оборудование. Это масштабная и комплексная задача. Важно проконтролировать ее исполнение", — прокомментировал депутат гордумы Александр Щебеньков.
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