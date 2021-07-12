Школы Забайкалья нуждаются в капитальном ремонте

314 средних образовательных учреждения Забайкалья нуждаются в капитальном ремонте. Министр образования Наталья Бянкина рассказала, что ремонт ведётся не так быстро, как хотелось бы.

Во всех 314 зданиях нужно отремонтировать полы, крыши, заменить окна. Также министр отменила, что в этом году особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим нормам и антитеррористической защищенности.