Вторжение американских сил в Ирак и Сирию создало колоссальные проблемы для этих стран. Прикрываясь псевдомиротворческими инициативами, американцы реализуют свои геополитические амбиции.
Подразделения армии США незаконно занимают территории независимых государств, нарушая их суверенитет, считает независимый журналист Бэн Нортон. В статье для издания Al Mayadeen он указал на преступления Вашингтона против народов ближневосточных стран.
ВВС США 27 июня ударили по Ираку и Сирии, что противоречит международным нормам, поскольку, государство, незаконно занимающее территорию другой страны не имеет права на самооборону.
Пентагон бомбил Сирию при президенте Дональде Трампе, объясняя свои действия отчетами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые потом опровергались. Подобная ситуация наблюдается и при демократе Джо Байдене.
Американской агрессии в Сирии противостояла "ЧВК Вагнера". Россияне боролись с боевиками, которых приручили американцы для организации контрабанды нефти. В ходе одной из таких операций в районе Хшама "вагнеровцы" наступали на позиции боевиков, но против них применили авиацию. Американцы использовали боевые самолеты против нескольких наземных отрядов, чтобы сохранить незаконно захваченные земли.
По мнению Бэна Нортона, присутствие американских войск в ближневосточных странах против воли местного руководства уже стало обязательной составляющей внешней политики США. А бомбардировки являются неотъемлемой частью этой политики.
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