Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Богатов указал на безалаберность красноярских чиновников

Политик идёт вторым номером в федеральном списке партии "Родина". Во время визита в Красноярский край он остался недоволен закрытием спортзалов, а также работой чиновников.

Героя России Андрея Богатова возмутила безалаберность красноярских чиновников. Всё из-за закрытия школы на улице Глинки — местные власти сочли её аварийной. Теперь детей отправят учиться в другой район. Богатов недоумевает, как здание могло "внезапно" стать аварийным.

"Почему заранее было не предусмотреть такую ситуацию? Почему дети должны ездить в другой район?", — сетует политик.

Теперь школа, по его словам, будет "находится за тридевять земель". Из-за этого у детей появится лишний повод её возненавидеть, считает Богатов.

Помимо этого, политик провёл для красноярцев "Урок мужества". Беседуя с ребятами, он обеспокоился закрытием спортзалов в Красноярском крае.

"В селе Зыково спортзал закрывают в угоду какому-то коммерсанту. Из ДК "Железнодорожников" выгоняют пауэрлифтеров, которые там 30 лет тренировались, воспитывали чемпионов. Можно подумать, что у детей и подростков в Красноярском крае переизбыток здорового досуга!", — сказал политик.

По его словам, когда чиновники закрывают даже меленький спортзал, то "ломают десяток-другой судеб".

Помимо этого, ребята поинтересовались у Богатова, каково это быть Героем России. Чтобы решится на подвиг, считает политик, важно иметь силу духа и мужество. В решающий момент ты просто внутренне уверен, что должен это сделать ради себя, детей, родителей и всей страны, отметил Богатов.