Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Богатов указал на безалаберность красноярских чиновников

Политик идёт вторым номером в федеральном списке партии "Родина". Во время визита в Красноярский край он остался недоволен закрытием спортзалов, а также работой чиновников.
Героя России Андрея Богатова возмутила безалаберность красноярских чиновников. Всё из-за закрытия школы на улице Глинки — местные власти сочли её аварийной. Теперь детей отправят учиться в другой район. Богатов недоумевает, как здание могло "внезапно" стать аварийным.
"Почему заранее было не предусмотреть такую ситуацию? Почему дети должны ездить в другой район?", — сетует политик.
Теперь школа, по его словам, будет "находится за тридевять земель". Из-за этого у детей появится лишний повод её возненавидеть, считает Богатов.
Помимо этого, политик провёл для красноярцев "Урок мужества". Беседуя с ребятами, он обеспокоился закрытием спортзалов в Красноярском крае.
"В селе Зыково спортзал закрывают в угоду какому-то коммерсанту. Из ДК "Железнодорожников" выгоняют пауэрлифтеров, которые там 30 лет тренировались, воспитывали чемпионов. Можно подумать, что у детей и подростков в Красноярском крае переизбыток здорового досуга!", — сказал политик.
По его словам, когда чиновники закрывают даже меленький спортзал, то "ломают десяток-другой судеб".
Помимо этого, ребята поинтересовались у Богатова, каково это быть Героем России. Чтобы решится на подвиг, считает политик, важно иметь силу духа и мужество. В решающий момент ты просто внутренне уверен, что должен это сделать ради себя, детей, родителей и всей страны, отметил Богатов.
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