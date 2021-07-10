Пекарев может получать поддержку на выборах в Мособлдуму от единоросса Брынцалова

Глава фракции "Единая Россия" в Мособлдуме Игорь Брынцалов может помогать руководителю Совета депутатов Электростали Владимиру Пекареву с предвыборной кампанией, сообщают СМИ. Пекарев будет баллотироваться в областной парламент по спискам "Единой России" от 25-го округа.

Чтобы повысить свои шансы, Пекарев даже отказался от занимаемой ранее должности главы Электростали. В Подмосковье за ним закрепился статус "водочного короля", так как в 90-е он создал компанию "Ост-Алко". За Пекаревым тянется длинный шлейф скандалов. Вряд ли бы он попал на высокие посты без поддержки и покровительства. По данным СМИ, Пекарев продвигал интересы бизнес-партнеров в политике и силовых структурах. Благодаря этому он имеет влияние в трех округах — Электростали, Богородском и Павло-Посадском.

Поддержка покровителей помогла Пекареву выиграть праймериз и легко обойти конкурентов. На вопрос, кто ему помогает, можно ответить после анализа связей депутата со времен алкогольного бизнеса.

Пекареву стала близка политика, когда его предприятие уже числилось среди лидеров отрасли. Его фирма ЗАО "Группа Предприятий "ОСТ" учредила фирму ЗАО "Ост-Аква" совместно с Игорем Брынцаловым, который приходится племянником фармацевтическому магнату Владимиру Брынцалову. Пекареву был интересен именно Брынцалов-старший, поскольку он в те годы завладел заводом "Фарейн", специализирующемся на производстве этилового спирта разной крепости.

Важная деталь: продукция "Фарейна" не попадала под алкогольное законодательство. Пекарев быстро установил контакты с Игорем Брынцаловым, который в ту пору был гендиректором предприятия. Благодаря налаженным связям компании Пекарева получали стабильные поставки спирта. За это молодой Брынцалов позже получил долю в "Ост-Аква".

Впоследствии Игорь Брынцалов не раз избирался депутатом Московской областной думы, а с 2011 года и по нынешний день выступает главой фракции "Единая Россия". Вероятно, он и может являться покровителем Пекарева, стремящегося попасть в Мособлдуму через списки "Единой России". Старые связи и положение Игоря Брынцалова создают идеальные условия для Пекарева. Если бы не эта поддержка — шансы "водочного короля" на попадание в Мособлдуму были бы минимальны.