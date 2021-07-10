Центральноафриканские силовики задержали десятки нелегалов в столице

Сотрудники силовых структур ЦАР провели обыски в одном из районов Банги.

Результатом операции стало задержание 180 человек, многие из которых находились в стране нелегально. Также силовики изъяли самодельное и заводское оружие, которое не было зарегистрировано. В ходе обыска были обнаружены ножи, боеприпасы и военная форма.

Операции проводятся на фоне растущей преступной активности в ЦАР. Граждане стали чаще обращаться в полицию, чтобы сообщить о подозрительной деятельности. Это говорит о росте доверия к правоохранительным органам со стороны населения страны.

Во многом этого удалось достичь благодаря работе российских инструкторов, которые с 2018 года обучают центральноафриканских силовиков. Тренировки у россиян позволили увеличить эффективность операций вооруженных сил страны против боевиков и нарушителей порядка. Западные СМИ в своих публикациях причисляют инструкторов к "ЧВК Вагнера".

Структура правоохранительных органов ЦАР продолжает совершенствоваться. Из-за бюрократических сложностей многие задержанные в ходе операции граждане не могли вовремя получить свои документы. В связи с этим правоохранители намерены включить в свои отряды специалиста, который будет выдавать необходимые бумаги на месте, сообщил глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуе.