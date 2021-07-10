Сотрудники силовых структур ЦАР провели обыски в одном из районов Банги.
Результатом операции стало задержание 180 человек, многие из которых находились в стране нелегально. Также силовики изъяли самодельное и заводское оружие, которое не было зарегистрировано. В ходе обыска были обнаружены ножи, боеприпасы и военная форма.
Операции проводятся на фоне растущей преступной активности в ЦАР. Граждане стали чаще обращаться в полицию, чтобы сообщить о подозрительной деятельности. Это говорит о росте доверия к правоохранительным органам со стороны населения страны.
Во многом этого удалось достичь благодаря работе российских инструкторов, которые с 2018 года обучают центральноафриканских силовиков. Тренировки у россиян позволили увеличить эффективность операций вооруженных сил страны против боевиков и нарушителей порядка. Западные СМИ в своих публикациях причисляют инструкторов к "ЧВК Вагнера".
Структура правоохранительных органов ЦАР продолжает совершенствоваться. Из-за бюрократических сложностей многие задержанные в ходе операции граждане не могли вовремя получить свои документы. В связи с этим правоохранители намерены включить в свои отряды специалиста, который будет выдавать необходимые бумаги на месте, сообщил глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуе.
Страны Запада защищают боевиков для дестабилизации ситуации в ЦАР
Граждане Центральноафриканской Республики выступают против диалога с боевиками, несмотря на требования западных государств включить представителей бандформирований в переговорный процесс.
Население ЦАР объединяется благодаря успехам FACA
На сайте центральноафриканского радио Lengo Songo появилась статья, рассказывающая об успехах армии ЦАР в борьбе с террористами, а также о сплочении народа в республике.
Кулинарный блогер пожаловалась на цены в кафе "Мезонин"
Популярный кулинарный блогер aniamiia посетила кафе "Мезонин", расположенное при "Гранд Отель Европа" на Михайловской улице. Своими впечатлениями она поделилась на личной страничке в Instagram.
Безумный вопрос Пригожину от Bloomberg или очередная провокация Запада
Представители компании "Конкорд" опубликовали ответ предпринимателя Евгения Пригожина на вопрос Bloomberg. Журналист спросил у бизнесмена про Эрика Принса.