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Страны Запада защищают боевиков для дестабилизации ситуации в ЦАР
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  • Опубликована сегодня в 13:22

Страны Запада защищают боевиков для дестабилизации ситуации в ЦАР

Граждане Центральноафриканской Республики выступают против диалога с боевиками, несмотря на требования западных государств включить представителей бандформирований в переговорный процесс.

Жители страны, которая долгие годы жила в условиях вооруженного противостояния группировок, не готовы идти на уступки преступникам, уверены эксперты Le Potentiel Cenrafrican. В то же время, журналисты отмечают открытую позицию руководства ЦАР, готового к продуктивным контактам.

В опубликованной статье отмечается, что ООН, Франция, а также Африканский союз, требуя от Банги переговоров с радикалами, рассчитывают вернуть страну в состояние хаоса. Еще в конце прошлого года большая часть территории ЦАР контролировалась боевиками, но ситуация изменилась в результате успешной операции республиканской армии.

Вооруженные силы страны, подготовленные российскими инструкторами, разгромили крупные группировки боевиков, вернув мир в ЦАР. Россияне, которых иностранные журналисты приписывают к "ЧВК Вагнера", занимаются профессиональной подготовкой силовиков для борьбы с радикалами.

По мнению центральноафриканцев, западные государства, поддерживая боевиков, показали свои реальные цели. Предлагая включить бандитов в переговорный процесс, они рассчитывают вернуть войну и хаос, от чего страна совсем недавно избавилась.

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