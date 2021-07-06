Безумный вопрос Пригожину от Bloomberg или очередная провокация Запада

Представители компании "Конкорд" опубликовали ответ предпринимателя Евгения Пригожина на вопрос Bloomberg. Журналист спросил у бизнесмена про Эрика Принса. Петербургский предприниматель отметил, что ему нередко задают вопросы, на которые не находится ответа.

Пригожин предположил, что Bloomberg готовит очередную провокацию. Именно по этой причине зарубежный журналист и прислал ему это безумное сообщение, считает бизнесмен. Он отметил, что аналогичный вопрос видел на странице у главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея.

"Вероятно, Эрик Принс кому-то перешел дорогу с Blackwater. Именно поэтому его решили притянуть ко мне через Bloomberg, чтобы потом навесить на него кучу санкций — так называемый "поцелуй смерти", — считает бизнесмен.

Пригожин дал совет Эрику Принсу смотреть по сторонам и быть предельно внимательным, поскольку его могут подставить.

"Если журналисты будут тебе улыбаться, не мешкай, выбивай зубы, а адрес агентства я чиркану тебе в личную переписку", — добавил он.

Предприниматель также отметил, что никогда не видел Эрика Принса.

"Уважаемые господа из санкционного комитета, дорогие, любимые сенаторы, я никогда в помине не видел Эрика Принса, не знаю, как он выглядит и чем занимается, но фамилия у него красивая", — заключил Евгений Пригожин.

Ранее юристы Евгения Пригожина подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к зарубежному изданию The Insider. Издание разместило на своей странице ложные сведения о бизнесмене. Он добавил, что американские журналисты пытаются устроить информационный геноцид в РФ, но по итогу "получат по яйцам".