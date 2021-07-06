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О конкурсе
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  • Опубликована сегодня в 16:29

О конкурсе "Необычная Россия" рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв посетил столицу Урала в рамках партийного проекта "100 городов России за три месяца". Это путешествие до конца лета затронет ЦФО, Дальний восток, Сибирь и Юг страны.

Кратко о целях и задачах своей поездки высказался Алексей Журавлёв:

"Всем политикам и высокопоставленным чиновникам давно пора выйти из телевизора и обратить внимание на людей! Мы с соратниками решили объехать 100 малых городов России за три месяца, в каждом — свои проблемы. Везде, и в маленьких, и больших городах, люди хотят быть услышанными! Им нужна поддержка. Будем фиксировать все жалобы, пожелания, выносить на федеральный уровень или, по возможности, решать на месте. Важно собрать просьбы и оказать потом реальную помощь".

Перед тем, как посетить Челябинск 7 июля, политик поделился впечатлениями о Екатеринбурге:

"Я недавно узнал о конкурсе под названием "Необычная Россия", в котором люди снимают ролики о самых красочных и необычных местах нашей страны.". Я много где был и много что видел — но был поражен красотой и разнообразием Уральской природы".

Видео из Екатеринбурга, выбранное на конкурс, выдержало конкуренцию более чем с 5000 работ. В содержании видео можно увидеть прекрасную природу у порога Ревун, наполненный спокойствием природный парк "Оленьи ручьи" и как будто неземные виды "Уральского Марса".

"Такие конкурсы являются отличной возможностью узнать больше о России и о тех местах, которые даже не указаны в путеводителях для туристов", — добавил к увиденному Алексей Журавлёв.

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